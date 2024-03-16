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12:04 (мск), источник: Sport24

«Наполи» хочет продлить контракт с Хвичей Кварацхелией

«Наполи» планирует продлить контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях, итальянский клуб готов предложить грузинскому футболисту новое соглашение до лета 2029 года. Также грузину готовы увеличить зарплату до 4 млн евро за сезон плюс различные бонусы в размере 1 млн евро.

Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сыграл за «Наполи» 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

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