«Наполи» хочет продлить контракт с Хвичей Кварацхелией

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях, итальянский клуб готов предложить грузинскому футболисту новое соглашение до лета 2029 года. Также грузину готовы увеличить зарплату до 4 млн евро за сезон плюс различные бонусы в размере 1 млн евро.