«Наполи» хочет продлить контракт с Хвичей Кварацхелией
«Наполи» планирует продлить контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
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«Наполи» планирует продлить контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.
Как сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях, итальянский клуб готов предложить грузинскому футболисту новое соглашение до лета 2029 года. Также грузину готовы увеличить зарплату до 4 млн евро за сезон плюс различные бонусы в размере 1 млн евро.
Действующий контракт Кварацхелии рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник сыграл за «Наполи» 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.