Хави рассказал, что помогает «Барселоне» в планировании следующего сезона

«С президентом мы общаемся если не каждый день, то раз в два-три дня. С Деко мы видимся каждый день. Он знает мою позицию. На сегодняшний день ничего не изменилось.



Участвую ли я в спортивном планировании клуба на следующий сезон? Я участвую, потому что люблю этот клуб. Я человек клуба, и в любом случае, если это может помочь клубу в следующем сезоне, я буду это делать», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.