Дубль Адеолы помог минскому «Динамо» разгромить футболистов «Сморгони» в чемпионате Беларуси

Чемпионы страны полностью владели инициативой и забили пять мячей в ворота гостей. Голевой дубль оформил новобранец динамовцев нигерийский нападающий Раймонд Адеола, по разу отличились Артем Соколовский, Павел Мелешин и Роман Бегунов — 5:0.



Серебряный призер — гродненский «Неман» — у себя дома одержал волевую викторию над новополоцким «Нафтаном» — 2:1. Борисовский БАТЭ одолел футболистов «Минска» — 1:0.



Первые встречи 34-го национального первенства состоялись вчера. Футболисты «Ислочи» и брестского «Динамо» сыграли вничью — 1:1, а мозырская «Славия» победила могилевский «Днепр» со счетом 2:0.



Остальные матчи стартового тура пройдут 17 марта. Обладатели бронзы — футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» — на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ встретятся с дзержинским «Арсеналом», в Солигорске «Шахтер» примет «Витебск», а футболисты «Слуцка» у себя дома сыграют с «Гомелем».