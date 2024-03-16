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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
19:10 (мск), источник: БЕЛТА

Дубль Адеолы помог минскому «Динамо» разгромить футболистов «Сморгони» в чемпионате Беларуси

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» разгромило футболистов «Сморгони» на старте чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сморгонь
Динамо МнЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Чемпионы страны полностью владели инициативой и забили пять мячей в ворота гостей. Голевой дубль оформил новобранец динамовцев нигерийский нападающий Раймонд Адеола, по разу отличились Артем Соколовский, Павел Мелешин и Роман Бегунов — 5:0.

Серебряный призер — гродненский «Неман» — у себя дома одержал волевую викторию над новополоцким «Нафтаном» — 2:1. Борисовский БАТЭ одолел футболистов «Минска» — 1:0.

Первые встречи 34-го национального первенства состоялись вчера. Футболисты «Ислочи» и брестского «Динамо» сыграли вничью — 1:1, а мозырская «Славия» победила могилевский «Днепр» со счетом 2:0.

Остальные матчи стартового тура пройдут 17 марта. Обладатели бронзы — футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» — на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ встретятся с дзержинским «Арсеналом», в Солигорске «Шахтер» примет «Витебск», а футболисты «Слуцка» у себя дома сыграют с «Гомелем».

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