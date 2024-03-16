«Бавария» разгромила «Дармштадт» в матче 26-го тура Бундеслиги

Игра проходила на стадионе «Штадион ам Бёлленфалльтор» (Дармштадт, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Тобиас Райхель. Гости одержали победу в матче со счётом 5:2.

На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Дармштадта» Тим Скарке. На 36-й минуте счёт в матче сравнял полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала. В компенсированное к первому тайму время матча гости вышли вперёд благодаря точному удару Гарри Кейна. На 64-й Джамал Мусиала оформил дубль. На 74-й минуте четвёртый мяч в составе «Баварии» забил нападающий Серж Гнабри. На 93-й минуте гол забил нападающий «Баварии» Матис Тель. На 95-й минуте окончательный счёт в матче установил игрок «Дармштадта» Оскар Вильхельмссон.