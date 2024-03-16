Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Жирона
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хоффенхайм
Штутгарт
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Салернитана
Лечче
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Нант
Страсбур
13
Футбол. Зарубежный
22:45
Фрозиноне
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Алавес
Футбол. Зарубежный
23:00
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Реал
24
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Брентфорд
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Лутон Таун
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Бавария
25
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Торино
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Мальорка
Гранада
10
Все события
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Последние результаты
17:30
Дармштадт
Бавария
25
17:30
Хайденхайм
Боруссия М
11
17:30
Майнц
Бохум
20
17:30
Унион Б
Вердер
21
17:30
Вольфсбург
Аугсбург
13
15.03
Кельн
РБ Лейпциг
15
10.03
Байер
Вольфсбург
20
10.03
Айнтрахт Ф
Хоффенхайм
31
Футбол. Германия. Бундеслига 1. Все результаты
20:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кейн побил рекорд чемпионата Германии по голам в дебютном сезоне

Форвард «Баварии» Харри Кейн отметился забитым мячом в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта» (5:2).

Дармштадт
БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

30-летний футболист отличился на 45+1-й минуте встречи с передачи Йозуа Киммиха. Этот гол стал 31-м для Кейна в текущем сезоне бундеслиги. Он побил рекорд по забитым мячам за дебютный сезон в чемпионате страны. Ранее это достижение принадлежало Уве Зеелеру, который в свой первый год в Германии в сезоне-1963/64 забил 30 голов.

Также англичанин установил личный рекорд по забитым мячам за сезон в чемпионате. До этого он дважды забивал по 30 голов за «Тоттенхэм» в АПЛ.

Кейн перешел в «Баварию» летом прошлого года из «Тоттенхэма». Он является лучшим бомбардиром своего бывшего клуба и сборной Англии за всю историю, а также вторым по количеству голов в премьер-лиге.

Дармштадт
2:5
Первый тайм: 1:2
Бавария
 «Границы дозволенного утеряны». Тутберидзе ответила на слова Тарасовой о «таблетке от тренера»
«Ни один спортсмен не возьмет таблетку из рук доктора». Тарасова высказалась о деле Валиевой
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь