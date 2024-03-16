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20:21 (мск), источник: РБК

Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу в матче чемпионата Испании

Встреча против «Осасуны» завершилась со счетом 4:2. Винисиус забил уже в четырех встречах подряд.

Осасуна
РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Осасуну» со счетом 4:2 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голы забили Винисиус Жуниор (4-я и 64-я минута), Даниэль Карвахаль (18) и Браим Диас (61). У проигравших отличились Анте Будимир (7) и Икер Муньос (90+1).

Винисиус забил в четырех матчах подряд впервые с сентября 2022 года. Тогда у бразильца была серия из пяти игра в голами.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка. На втором месте «Жирона» (62). «Осасуна» расположилась на 10-й строчке с 36 очками.

В следующем туре «Реал» 31 марта примет «Атлитик» из Бильбао, «Осасуна» днем ранее в гостях сыграет с «Альмерией».

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