Дубль Винисиуса принес «Реалу» победу в матче чемпионата Испании

Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Осасуну» со счетом 4:2 в гостевом матче 29-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей голы забили Винисиус Жуниор (4-я и 64-я минута), Даниэль Карвахаль (18) и Браим Диас (61). У проигравших отличились Анте Будимир (7) и Икер Муньос (90+1).

Винисиус забил в четырех матчах подряд впервые с сентября 2022 года. Тогда у бразильца была серия из пяти игра в голами.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 72 очка. На втором месте «Жирона» (62). «Осасуна» расположилась на 10-й строчке с 36 очками.