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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави рассказал, почему «Барселона» отпустила Гризманна в «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, почему каталонцы приняли решение отпустить французского форварда Антуана Гризманна в мадридский «Атлетико».

Барселона
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Мы решили отпустить Антуана Гризманна только из-за финансовой ситуации, клуб был вынужден отпустить его. Гризманн — игрок, который мне очень нравится, но он ушёл по этой причине», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Гризманн впервые стал игроком «Атлетико» в 2014 году, перейдя из «Реала Сосьедад», и выступал за мадридцев на протяжении пяти лет. После этого француз на два сезона перебрался в «Барселону». В 2021 году форвард вернулся в мадридскую команду.

В текущем сезоне Гризманн провёл за «Атлетико» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 25 млн.

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