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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Анчелотти — о Лунине: «Реал» нашёл надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о выступлениях голкипера клуба Андрея Лунина.

РеалЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

«У него все получается. Мы нашли очень надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности. Когда вернётся Куртуа, посмотрим, потому что у него была очень тяжёлая травма, и мы должны быть осторожны, как и с Милитао. Мы не торопимся. Лунин даёт нам уверенность», — приводит слова Анчелотти журналист Марио Кортегана в соцсети Х (ранее Twitter).

25-летний Лунин перешёл в «Реал» из «Зари» в 2018 году за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 8 млн.

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