Анчелотти — о Лунине: «Реал» нашёл надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности

«У него все получается. Мы нашли очень надёжного вратаря, который придаёт нам уверенности. Когда вернётся Куртуа, посмотрим, потому что у него была очень тяжёлая травма, и мы должны быть осторожны, как и с Милитао. Мы не торопимся. Лунин даёт нам уверенность», — приводит слова Анчелотти журналист Марио Кортегана в соцсети Х (ранее Twitter).