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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Лутона» установил уникальное достижение в истории чемпионатов Англии

31-летний полузащитник команды «Лутон Таун» Люк Берри отметился забитыми мячами за этот клуб в четырёх дивизионах.

Лутон Таун
Ноттингем ФорестЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Он стал первым игроком в Англии как минимум с сезона 2004/2005 (когда доступна статистика), который забил за один клуб в английской Премьер-Лиге, Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 16 марта, Люк Берри отправил свой дебютный мяч в АПЛ в ворота команды «Ноттингем Форест» на 89-й минуте матча 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Полузащитнику ассистировал Рис Берк.

Благодаря этому голу «Лутон Таун» вырвал ничью. Ранее на 34-й минуте нападающий «лесников» Крис Вуд отличился с передачи Моргана Гиббс-Уайта. Матч завершился со счётом 1:1.

Лутон Таун
1:1
Первый тайм: 0:1
Ноттингем Форест
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