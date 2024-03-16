Игрок «Лутона» установил уникальное достижение в истории чемпионатов Англии

Он стал первым игроком в Англии как минимум с сезона 2004/2005 (когда доступна статистика), который забил за один клуб в английской Премьер-Лиге, Чемпионшипе, Лиге 1 и Лиге 2. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.