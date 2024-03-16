«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Фулхэму» в матче чемпионата Англии

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, отличились Родриго Мунис (42-я и 61-я минуты) и Саша Лукич (49).

«Фулхэм» (38 очков) занимает 12-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имеющий матч в запасе «Тоттенхэм» (53) располагается на пятой строчке.