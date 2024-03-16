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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
22:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Фулхэму» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Фулхэм» победил «Тоттенхэм» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

Фулхэм
Тоттенхэм ХотспурЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, отличились Родриго Мунис (42-я и 61-я минуты) и Саша Лукич (49).

«Фулхэм» (38 очков) занимает 12-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имеющий матч в запасе «Тоттенхэм» (53) располагается на пятой строчке.

В других матчах дня «Брентфорд» на выезде проиграл в меньшинстве «Бёрнли» (1:2), «Лутон Таун» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).

Фулхэм
3:0
Первый тайм: 1:0
Тоттенхэм Хотспур
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