«Тоттенхэм» разгромно проиграл «Фулхэму» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Фулхэм» победил «Тоттенхэм» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. «Фулхэм» победил «Тоттенхэм» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, отличились Родриго Мунис (42-я и 61-я минуты) и Саша Лукич (49).
«Фулхэм» (38 очков) занимает 12-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), имеющий матч в запасе «Тоттенхэм» (53) располагается на пятой строчке.
В других матчах дня «Брентфорд» на выезде проиграл в меньшинстве «Бёрнли» (1:2), «Лутон Таун» дома сыграл вничью с «Ноттингем Форест» (1:1).