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23:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жирона» уступила «Хетафе» и не смогла сократить отставание от «Реала»

Сегодня, 16 марта, состоялся матч 29-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Хетафе» и «Жирона».

Хетафе
ЖиронаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте. С передачи экс-игрока «Барселоны» Илаша Мориба отличился полузащитник Йеллу Сантьяго.

После этой победы «Хетафе» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды стало 38 очков. «Жирона» осталась второй с 62 очками и не смогла сократить от лидирующего в Ла Лиге «Реала» (72).

Хетафе
1:0
Первый тайм: 1:0
Жирона
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