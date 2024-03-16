«Жирона» уступила «Хетафе» и не смогла сократить отставание от «Реала»

Команды играли на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе, Испания. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте. С передачи экс-игрока «Барселоны» Илаша Мориба отличился полузащитник Йеллу Сантьяго.

После этой победы «Хетафе» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды стало 38 очков. «Жирона» осталась второй с 62 очками и не смогла сократить от лидирующего в Ла Лиге «Реала» (72).