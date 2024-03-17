«Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола, выиграв 29 матчей кряду

Благодаря этому успеху команда продлила свою рекордную победную серию мирового футбола. Клуб из Эр-Рияда выиграл 29 матчей кряду во всех турнирах.

Ранее рекорд принадлежал валлийской команде «Нью-Сейнтс», которая в сезоне-2016/2017 одержала 27 побед подряд. Напомним, «Аль-Хиляль» обыграл «Дамак» со счётом 2:1. Встреча прошла в Эр-Рияде. В составе хозяев отличились Салем Аль-Давсари и Майкл.