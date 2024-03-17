Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Алавес
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Ницца
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Фрозиноне
Лацио
23
Футбол. Зарубежный
16.03
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Зарубежный
16.03
Хетафе
Жирона
10
Футбол. Зарубежный
16.03
Хоффенхайм
Штутгарт
03
Футбол. Зарубежный
16.03
Салернитана
Лечче
01
Футбол. Зарубежный
16.03
Нант
Страсбур
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Осасуна
Реал
24
Футбол. Зарубежный
16.03
Бернли
Брентфорд
21
Футбол. Зарубежный
16.03
Лутон Таун
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
16.03
Дармштадт
Бавария
25
Футбол. Зарубежный
16.03
Хайденхайм
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
16.03
Майнц
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
16.03
Унион Б
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
16.03
Вольфсбург
Аугсбург
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Монца
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
16.03
Удинезе
Торино
02
Футбол. Зарубежный
16.03
Мальорка
Гранада
10
Все события
00:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию мирового футбола, выиграв 29 матчей кряду

Вчера, 16 марта, «Аль-Хиляль» одержал победу над «Дамаком» в матче 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Источник: Reuters

Благодаря этому успеху команда продлила свою рекордную победную серию мирового футбола. Клуб из Эр-Рияда выиграл 29 матчей кряду во всех турнирах.

Ранее рекорд принадлежал валлийской команде «Нью-Сейнтс», которая в сезоне-2016/2017 одержала 27 побед подряд. Напомним, «Аль-Хиляль» обыграл «Дамак» со счётом 2:1. Встреча прошла в Эр-Рияде. В составе хозяев отличились Салем Аль-Давсари и Майкл.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 68 очков после 24 матчей. «Дамак» находится на седьмой строчке, заработав 34 очка.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь