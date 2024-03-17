Команда MLS из Чикаго выиграла матч на 99-й минуте благодаря сумасшедшему голу со своей половины
«Чикаго» выиграл у «Монреаля» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона MLS.
«Чикаго» выиграл у «Монреаля» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона MLS.
«Файр» победили благодаря двум голам в компенсированное время. Решающий мяч на 99-й минут забил футболист сборной США Келлин Акоста.
Полузащитник получил пас от вратаря и выполнил подачу со своей половины поля, но в дело вмешался сильный ветер — мяч отнесло в сторону ворот, где вратарь не сумел справиться с ситуацией и отбил его в собственные ворота.
Сегодня в европейском футболе уже случился похожий момент, когда хавбек «Реала» Арда Гюлер чуть не забил «Осасуне» ударом с центра поля, но попал в перекладину.