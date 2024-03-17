Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Атлетик
Алавес
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Ницца
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Фрозиноне
Лацио
23
Футбол. Зарубежный
16.03
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Зарубежный
16.03
Хетафе
Жирона
10
Футбол. Зарубежный
16.03
Хоффенхайм
Штутгарт
03
Футбол. Зарубежный
16.03
Салернитана
Лечче
01
Футбол. Зарубежный
16.03
Нант
Страсбур
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Осасуна
Реал
24
Футбол. Зарубежный
16.03
Бернли
Брентфорд
21
Футбол. Зарубежный
16.03
Лутон Таун
Ноттингем Форест
11
Футбол. Зарубежный
16.03
Дармштадт
Бавария
25
Футбол. Зарубежный
16.03
Хайденхайм
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
16.03
Майнц
Бохум
20
Футбол. Зарубежный
16.03
Унион Б
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
16.03
Вольфсбург
Аугсбург
13
Футбол. Зарубежный
16.03
Монца
Кальяри
10
Футбол. Зарубежный
16.03
Удинезе
Торино
02
Футбол. Зарубежный
16.03
Мальорка
Гранада
10
Все события
00:49 (мск), источник: Sport24

Команда MLS из Чикаго выиграла матч на 99-й минуте благодаря сумасшедшему голу со своей половины

«Чикаго» выиграл у «Монреаля» со счетом 4:3 в матче регулярного сезона MLS.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Файр» победили благодаря двум голам в компенсированное время. Решающий мяч на 99-й минут забил футболист сборной США Келлин Акоста.

Полузащитник получил пас от вратаря и выполнил подачу со своей половины поля, но в дело вмешался сильный ветер — мяч отнесло в сторону ворот, где вратарь не сумел справиться с ситуацией и отбил его в собственные ворота.

Сегодня в европейском футболе уже случился похожий момент, когда хавбек «Реала» Арда Гюлер чуть не забил «Осасуне» ударом с центра поля, но попал в перекладину.

 Популярная блогерша на отдыхе поиздевалась над россиянами: «За свою зарплату вы такое не увидите»
Актриса Анфиса Черных восприняла слова президента России Путина буквально и реально встала на лыжи
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь