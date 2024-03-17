Российский футболист рассказал об отказе от перехода в клуб АПЛ

Лунев поделился, что, когда он играл за немецкий «Байер», ему предлагали перейти в «Ньюкасл» на позицию третьего или четвертого вратаря. «У них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря. Они как раз взяли Лориса Кариуса. Я ответил отказом», — заявил футболист.

Лунев выступает за азербайджанский «Карабах» с августа 2023 года. Вместе с командой он дошел до ⅛ финала Лиги Европы, где уступил «Байеру», за который россиянин играл с 2021-го по 2023-й.