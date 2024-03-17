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10:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский футболист рассказал об отказе от перехода в клуб АПЛ

Российский игрок «Карабаха» Андрей Лунев рассказал в интервью YouTube-каналу «22 дурака» об отказе от перехода в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ).

Карабах
Байер
Ньюкасл Юнайтед
Источник: ФК "Карабах"

Лунев поделился, что, когда он играл за немецкий «Байер», ему предлагали перейти в «Ньюкасл» на позицию третьего или четвертого вратаря. «У них есть два опытных вратаря, не хватает третьего вратаря. Они как раз взяли Лориса Кариуса. Я ответил отказом», — заявил футболист.

Лунев выступает за азербайджанский «Карабах» с августа 2023 года. Вместе с командой он дошел до ⅛ финала Лиги Европы, где уступил «Байеру», за который россиянин играл с 2021-го по 2023-й.

С 2017 по 2021 год Лунев представлял петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми вратарь трижды становился победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе голкипера семь матчей в составе национальной сборной России.

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