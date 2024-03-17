Новую звезду чемпионата Казахстана отцепили из сборной

Источник: Соцсети

Ранее этот же источник сообщал, что футболист получил вызов в национальную команду, которая 23 и 26 марта проведет товарищеские матчи с Арубой (дома) и Перу (на выезде).

Второй раунд отборочного турнира на чемпионат мира-2026 в зоне КОНКАКАФ, где играют доминиканцы, стартует 6 июня 2024 года.

Ромеро — лучший бомбардир Южной Америки и самый дорогой футболист своей сборной.