Новую звезду чемпионата Казахстана отцепили из сборной
Доминиканский форвард Дорни Ромеро не поедет на ближайшие игры своей сборной. Так что болельщики «Актобе» могут вздохнуть спокойно, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.
Доминиканский форвард Дорни Ромеро не поедет на ближайшие игры своей сборной. Так что болельщики «Актобе» могут вздохнуть спокойно, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.
Ранее этот же источник сообщал, что футболист получил вызов в национальную команду, которая 23 и 26 марта проведет товарищеские матчи с Арубой (дома) и Перу (на выезде).
Второй раунд отборочного турнира на чемпионат мира-2026 в зоне КОНКАКАФ, где играют доминиканцы, стартует 6 июня 2024 года.
Ромеро — лучший бомбардир Южной Америки и самый дорогой футболист своей сборной.
Напомним, в новом сезоне КПЛ «Актобе» провел одну игру, после которой с тремя очками занимает шестое место в турнирной таблице. Следующую встречу «красно-белые» проведут на своем поле с «Женисом» 31 марта.