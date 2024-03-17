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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Близко к раю». Роналду опубликовал видео с отдыха с семьёй

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду в своей социальной сети выложил видеоролик, на котором он с некоторыми из своих детей прогуливается по пляжу.

Португальский футболист сопроводил публикацию подписью: «Близко к раю».

Криштиану Роналду на прогулке с детьми по пляжу:

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, у Криштиану Роналду пятеро детей: сын Криштиану Роналду-младший, близнецы Ева и Матео, а также дочери Алана Мартина и Белла Эмеральда.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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