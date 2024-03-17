«Близко к раю». Роналду опубликовал видео с отдыха с семьёй

Напомним, у Криштиану Роналду пятеро детей: сын Криштиану Роналду-младший, близнецы Ева и Матео, а также дочери Алана Мартина и Белла Эмеральда.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.