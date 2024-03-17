Ковач ушел в отставку с поста главного тренера «Вольфсбурга»

Об отставке хорвату объявил генеральный директор клуба Марсель Шефер в субботу вечером в личной беседе. Ранее в субботу, 16 марта, «Вольфсбург» проиграл дома «Аугсбургу» в матче 26-го тура чемпионата Германии (1:3) и опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.

Вместе с Ковачем клуб покидают члены его тренерского штаба — младший брат Роберт Ковач и Аарон Бриггс.