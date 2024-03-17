Ковач ушел в отставку с поста главного тренера «Вольфсбурга»

Об отставке хорвату объявил генеральный директор клуба Марсель Шефер в субботу вечером в личной беседе. Ранее в субботу, 16 марта, «Вольфсбург» проиграл дома «Аугсбургу» в матче 26-го тура чемпионата Германии (1:3) и опустился на 14-ю строчку в турнирной таблице Бундеслиги.
Вместе с Ковачем клуб покидают члены его тренерского штаба — младший брат Роберт Ковач и Аарон Бриггс.
Ковач тренировал «Вольфсбург» с лета 2022 года и в прошлом сезоне занял с командой восьмое место. Хорват возглавлял «Баварию» в 2018—2019 годах, потом еще сезон проработал в «Монако» (2020−2021). До «Баварии» Ковач возглавлял сборную Хорватии (2013−2015) и франкфуртский «Айнтрахт» (2013−2018).