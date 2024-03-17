Жодинские торпедовцы победили «Арсенал» на старте футбольного чемпионата Беларуси

В первом сегодняшнем поединке обладатели бронзы футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» одолели вернувшейся в элитный дивизион дзержинский «Арсенал» со счетом 1:0. Единственный гол в игре на поле столичного стадиона РЦОР-БГУ забил Максим Скавыш, отличившийся на 68-й минуте. Также сегодня «Шахтер» сыграет в Солигорске с «Витебском», а футболисты «Слуцка» у себя дома встретятся с «Гомелем».



Вчера чемпионы страны футболисты минского «Динамо» разгромили на своем поле «Сморгонь» с сухим счетом 5:0. Серебряный призер гродненский «Неман» также у себя дома одержал волевую викторию над новополоцким «Нафтаном» — 2:1. Борисовский БАТЭ одолел на выезде футболистов «Минска» — 1:0.