В «Реале» считают, что Винисиус вредит репутации клуба своим поведением на поле — Sport.es

По информации источника, «Реалу» не нравится, что бразильский футболист своим поведением вызывает враждебность практически на всех гостевых стадионах, где выступает команда. Реакция, которую вызывает Винисиус, создаёт чувство напряжения не только у самого игрока, но и у остальных футболистов мадридского клуба.

Подчёркивается, что тренерский штаб «Реала» уже испробовал все методы воздействия на Винисиуса, но они не принесли результата. Как итог, боссы «сливочных» считают, что нападающий наносит клубу репутационный ущерб.