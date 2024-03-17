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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
18:39 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» успешно начали защиту чемпионского титула

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского «Динамо-БГУФК» победно стартовали в 33-м чемпионате Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня действующие чемпионки страны в Бобруйске не оставили шансов на успех местной «Бобруйчанке», выиграв с результатом 11:0.

Вчера в первом столичном дерби нынешнего чемпионата обладательницы серебра футболистки «Минска» разгромили «Зорку-БДУ» со счетом 6:0, а в Пинске брестские динамовки с таким результатом победили «ДЮСШ-ПолесГУ». Могилевский «Днепр» одолел на выезде футболисток «Витебска» — 1:0. Матч «Сморгонь» — «Гомель» запланирован на 24 апреля, юниорская сборная Беларуси (U-19) пропускает первый тур. Соревнования 11 команд высшей лиги пройдут в три круга, чемпион и призеры станут известны в ноябре.

Женский футбольный сезон открылся неделю назад поединком за Суперкубок, в котором «Минск» одолел «Динамо-БГУФК» со счетом 1:0 и в седьмой раз стал обладателем первого трофея сезона.

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