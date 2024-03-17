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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:45 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» выиграл лишь 1 из 8 последних матчей в Серии А

«Ювентус» не сумел выиграть у «Дженоа» (0:0) в 29-м туре Серии А.

Ювентус
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь

За последние 8 игр туринский клуб сумел одержать лишь одну победу (над «Фрозиноне») и набрал 7 очков.

Как сообщает Opta, «Ювентус» нанес лишь два удара в створ против «Дженоа». Хуже результат был лишь в матчах против «Интера» (по одному удару в обоих встречах) в сезоне-2023/24.

После 29 игр «Ювентус» набрал 59 очков и идет 3-м в таблице чемпионата Италии.

Ювентус
0:0
Первый тайм: 0:0
Дженоа
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