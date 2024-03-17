«Ювентус» выиграл лишь 1 из 8 последних матчей в Серии А

За последние 8 игр туринский клуб сумел одержать лишь одну победу (над «Фрозиноне») и набрал 7 очков.

Как сообщает Opta, «Ювентус» нанес лишь два удара в створ против «Дженоа». Хуже результат был лишь в матчах против «Интера» (по одному удару в обоих встречах) в сезоне-2023/24.