«Ювентус» выиграл лишь 1 из 8 последних матчей в Серии А
«Ювентус» не сумел выиграть у «Дженоа» (0:0) в 29-м туре Серии А.
Ювентус
ДженоаЧемпионат Италии: таблица и календарь
«Ювентус» не сумел выиграть у «Дженоа» (0:0) в 29-м туре Серии А.
За последние 8 игр туринский клуб сумел одержать лишь одну победу (над «Фрозиноне») и набрал 7 очков.
Как сообщает Opta, «Ювентус» нанес лишь два удара в створ против «Дженоа». Хуже результат был лишь в матчах против «Интера» (по одному удару в обоих встречах) в сезоне-2023/24.
После 29 игр «Ювентус» набрал 59 очков и идет 3-м в таблице чемпионата Италии.