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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
19:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» пришлось спасаться на 90+2-й минуте. И это в матче с командой Чемпионшипа

Спасибо Палмеру и его волшебному ассисту пяткой. А ведь могли вылететь из Кубка Англии от «Лестера».

Лестер
ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь

В ¼ финала Кубка Англии «Челси» на своём поле принимал «Лестер». Команду, которая лидирует в Чемпионшипе и с большой вероятностью скоро вернётся в АПЛ. Лондонцы не без проблем, но всё-таки прошли дальше (в Кубке Англии нет ответных матчей — всё решается в одной игре).

Уже на четвёртой минуте мяч попал в штангу после того, как Коул Палмер подставил пятку. А вскоре «Челси» открыл счёт. После прострела Николаса Джексона отличился Марк Кукурелья — один из самых критикуемых футболистов команды в эпоху Тодда Боули. Правда, в последнее время защитник стал постоянно выходить в основе (при том, что на этот раз на скамейке был Бен Чилуэлл). Испанец забил, оказавшись на дальней штанге в абсолютном одиночестве.

В этом матче было не так просто объяснить расстановку «Челси». Дело в том, что дисквалифицированный Энцо Фернандес смотрел матч с трибуны. В основе вышли сразу Джексон, Палмер, Рахим Стерлинг и Михаил Мудрик, хотя обычно место находится только трём из них. Получилось, что Палмер держался правого фланга, а на левом оказывались то Мудрик, то Стерлинг, а иногда даже Джексон.

В первом тайме интереснее всего было следить за Стерлингом. Он сначала не дал забить Мудрику, заблокировав его удар. Затем англичанин заработал, но не смог реализовать пенальти — пробил низом почти по центру (хотя на поле был штатный пенальтист Палмер, который в «Челси» реализовал пять из пяти). А после этого Стерлинг умудрился не реализовать чистый выход один на один с вратарём.

Правда, перед самым перерывом Рахим частично исправился. Прорвался к воротам и выдал голевую на Палмера. Тот забил в одно касание. В этот момент казалось, что результат сделан, но в начале второго тайма Аксель Дисаси пробил по своим воротам с 40 метров. Очевидно, он хотел отдать пас вратарю, но промахнулся.

Получилось так, что «Лестер» отыграл один мяч, хотя к этой минуте ни разу не ударил в створ. А вот на 62-й минуте Стефи Мавидиди попал! Ему удался шикарный обводящий удар под самую штангу — без шансов для Роберта Санчеса. Внезапно 2:0 в пользу «Челси» превратились в 2:2.

Хозяева в такой ситуации продолжили и создавать и транжирить моменты. Чтобы сорвать одну из атак, защитнику «Лестера» Каллуму Дойлу пришлось пойти на фол последний надежды и получить прямую красную карточку. Тяжелее всего гостям пришлось в конце матча. На 89-й минуте почти забил Нони Мадуэке. На 90-й минуте из убойной позиции выше ворот ударил Джексон. А на 90+2-й минуте уже ничто не смогло спасти гостей.

Карни Чуквуэмека забил победный гол с острого угла. Тут стоит особо отметить изящный ассист Палмера пяткой — было понятно, почему его не меняли. А на 90+8-й минуте «Челси» установил окончательный счёт. Мадуэке забил свой самый красивый гол в карьере — ушёл на дриблинге от соперников и неотразимо пробил в дальнюю девятку. Так «Челси» прошёл в ½ финала Кубка Англии. И, похоже, это главный шанс клуба на попадание в еврокубки.

Григорий Телингатер

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