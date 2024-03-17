Головин и Кузяев сделали по одной голевой передаче в матчах чемпионата Франции по футболу
ТАСС, 17 марта. «Монако» со счетом 2:2 дома сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 17 марта. «Монако» со счетом 2:2 дома сыграл вничью с «Лорьяном» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.
На 1-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Монако» Вильфрид Синго, на 27-й минуте автогол забил игрок «Лорьяна» Формоз Менди. На 60-й минуте отличился футболист «Монако» Юссуф Фофана, в активе россиянина Александра Головина результативная передача. Полузащитник гостей Тьемуэ Бакайоко установил окончательный счет (90+5).
В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 23 игры. Российский полузащитник забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.
В другом матче 26-го тура «Гавр» со счетом 1:2 на выезде уступил «Клермону». Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отметился голевой передачей. Он провел 22 игры в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.
«Монако» набрал 46 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Гавр» с 27 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Монако» 30 марта на выезде сыграет с «Мецем», «Гавр» 31 марта примет «Монпелье».
Головин и Кузяев вошли в состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи с командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта). Обе встречи пройдут на «ВТБ-Арене» в Москве.