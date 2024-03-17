Головин и Кузяев сделали по одной голевой передаче в матчах чемпионата Франции по футболу

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На 1-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Монако» Вильфрид Синго, на 27-й минуте автогол забил игрок «Лорьяна» Формоз Менди. На 60-й минуте отличился футболист «Монако» Юссуф Фофана, в активе россиянина Александра Головина результативная передача. Полузащитник гостей Тьемуэ Бакайоко установил окончательный счет (90+5).

Франция 2023/2024 Тур 26, 17.03.2024, 17:00 Монако 2 Лорьян 2

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 23 игры. Российский полузащитник забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач.

В другом матче 26-го тура «Гавр» со счетом 1:2 на выезде уступил «Клермону». Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев отметился голевой передачей. Он провел 22 игры в чемпионате Франции, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативных паса.

Франция 2023/2024 Тур 26, 17.03.2024, 17:00 Клермон Фут 2 Гавр 1

«Монако» набрал 46 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Гавр» с 27 очками располагается на 13-й строчке. В следующем туре «Монако» 30 марта на выезде сыграет с «Мецем», «Гавр» 31 марта примет «Монпелье».