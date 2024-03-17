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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
17 марта, источник: БЕЛТА

«Шахтер» одолел футболистов «Витебска» в последнем матче 1-го тура чемпионата Беларуси

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» добился победы в заключительном поединке стартового тура 34-го чемпионата Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
ВитебскЧемпионат Беларуси: таблица и календарь
Источник: ФК "Шахтер"

Играя в Солигорске, хозяева вышли вперед в середине первого тайма, когда отличился Денис Ковалевич. На 66-й минуте подопечные Станислава Суворова могли увеличить свое преимущество, но капитан команды Валон Ахмеди не реализовал пенальти. До конца встречи результат не изменился — 1:0 в пользу «Шахтера». С таким же счетом завершились еще два матча: обладатель серебра жодинское «Торпедо-БелАЗ» выиграло у дзержинского «Арсенала», а борисовский БАТЭ одолел футболистов «Минска».

Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» начали новое первенство с крупной домашней виктории над «Сморгонью» — 5:0. Серебряный призер гродненский «Неман» также на своем поле добыл волевую победу над новополоцким «Нафтаном» — 2:1. В Мозыре местная «Славия» обыграла могилевский «Днепр» со счетом 2:0. Еще два поединка завершились вничью с одинаковым результатом 1:1 — «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) и «Слуцк» — «Гомель».

Во втором туре встречаются:

  • 29 марта. «Днепр» — «Арсенал», «Динамо» (Брест) — «Сморгонь»;
  • 30 марта. «Витебск» — «Славия», «Ислочь» — «Шахтер»;
  • 31 марта. «Гомель» — «Неман», «Торпедо-БелАЗ» — «Слуцк», «Минск» — «Динамо» (Минск).

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