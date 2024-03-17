«Шахтер» одолел футболистов «Витебска» в последнем матче 1-го тура чемпионата Беларуси

Играя в Солигорске, хозяева вышли вперед в середине первого тайма, когда отличился Денис Ковалевич. На 66-й минуте подопечные Станислава Суворова могли увеличить свое преимущество, но капитан команды Валон Ахмеди не реализовал пенальти. До конца встречи результат не изменился — 1:0 в пользу «Шахтера». С таким же счетом завершились еще два матча: обладатель серебра жодинское «Торпедо-БелАЗ» выиграло у дзержинского «Арсенала», а борисовский БАТЭ одолел футболистов «Минска».



Чемпионы страны футболисты минского «Динамо» начали новое первенство с крупной домашней виктории над «Сморгонью» — 5:0. Серебряный призер гродненский «Неман» также на своем поле добыл волевую победу над новополоцким «Нафтаном» — 2:1. В Мозыре местная «Славия» обыграла могилевский «Днепр» со счетом 2:0. Еще два поединка завершились вничью с одинаковым результатом 1:1 — «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Брест) и «Слуцк» — «Гомель».



Во втором туре встречаются: