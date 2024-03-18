«Альмерия» победила в Ла Лиге впервые с мая прошлого года, прервав антирекордную серию
В матче 29-го тура Ла Лиги «Алмерия» в гостях одержала победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).
Альмерия
Лас-ПальмасЧемпионат Испании: таблица и календарь
В матче 29-го тура Ла Лиги «Алмерия» в гостях одержала победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).
Автором единственного гола стал Лео Баптистао, отличившийся на 14-й минуте.
Для «Альмерии» эта победа стала первой в нынешнем сезоне Ла Лиги. Команда прервала антирекордную серию без побед в высшем испанском дивизионе, которая составляла 31 матч. Последний раз до сегодняшнего дня «Альмерия» побеждала в национальном чемпионате в мае прошлого года.
«Альмерия» на этой неделе объявила об уходе Гаиски Гаритано с поста главного тренера команды и назначении на его место Пепе Меля.
В таблице «Альмерия» (13 очков) занимает последнее место, а «Лас-Пальмас» (37) идет 11-м.