«Альмерия» победила в Ла Лиге впервые с мая прошлого года, прервав антирекордную серию

Для «Альмерии» эта победа стала первой в нынешнем сезоне Ла Лиги. Команда прервала антирекордную серию без побед в высшем испанском дивизионе, которая составляла 31 матч. Последний раз до сегодняшнего дня «Альмерия» побеждала в национальном чемпионате в мае прошлого года.