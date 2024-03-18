Фантастика в Манчестере: Клопп проиграл тен Хагу 3:4 на 120+1-й минуте. Победный мяч забил неожиданный герой | Источник: Reuters

Принципиальная встреча

Для Юргена Клоппа сейчас каждый матч — из разряда последних. Финальная дуэль с Пепом Гвардиолой в АПЛ прошла, матчей с «Арсеналом» у «Ливерпуля» в этом сезоне больше не будет. Но в лиге еще остается, например, дерби с «Эвертоном» и принципиальная встреча с другими соседями — «Манчестер Юнайтед», которая состоится в апреле.

В воскресенье «Ливерпуль» тоже ездил на «Олд Траффорд» к злейшему врагу, который еще не забыл об унижении годичной давности. Напомню, в марте 2023-го «дьяволы» были раздавлены на «Энфилде» со счетом 7:0 и точно жаждут реванша.

Сейчас, конечно, ни о каких аномальных разгромах речь не шла: во-первых, команды играли в Манчестере, а во-вторых, «МЮ» в этом сезоне уже отвоевал ничью в Ливерпуле и вообще в этом году выглядит лучше, чем прошлой весной.

Гол Мактоминея

У гостей было серьезное подкрепление: Салах наконец-то полностью восстановился и впервые с 1 января вышел в стартовом составе на матч национального турнира. Египтянин и мог открыть счет уже на 9-й минуте, но не замкнул навес Дарвина.

Впрочем, «Юнайтед» на старте играл бодрее. Эрик тен Хаг сделал явный акцент на давление по правому флангу «Ливерпуля», где вынужденно действовал универсальный подстраховщик гостей Джо Гомес. Первую попытку забить «дьяволы» упустили — Келлехер не дал отличиться Рэшфорду. А вот вторая увенчалась голом: голкипер «Ливерпуля» вновь отразил мяч после выстрела Гарначо, но Мактоминею помешать уже никто не мог.

Игра «МЮ» была понятна: хозяева намеренно отдали мяч «Ливерпулю», ловили защитников на контратаках и пытались активно их прессинговать. При этом линия обороны «дьяволов» находилась достаточно низко, из-за чего в середине поля у них зияли гигантские дыры. Майну и Мактоминей пытались покрыть собой огромное пространство, но это было очень сложно, учитывая, что противостояла им одна из лучших средних линий в Англии.

Переворот перед перерывом

«Ливерпуль» довольно долго пытался сообразить, что делать. В какой-то момент напряжение на ворота Келлехера стихло, но на 35-й минуте «Олд Траффорд» вновь завопил: Мактоминей упустил убойный шанс на дубль. Шотландец бил наверняка, но Келлехер сгруппировался и отразил мяч после резкого контрвыпада хозяев.

Этот момент будто бы разбудил «Ливерпуль». Вскоре Эндо забил, но гол отменили из-за офсайда у Салаха, а на 44-й минуте Мак Аллистер отправил мяч в ворота уже без каких-либо возражений от арбитра, но с рикошетом от Майну.

Ничья уже казалась отличным итогом трудного тайма для «Ливерпуля», но в добавленное время все стало еще лучше: Онана отбил мяч после удара Нуньеса прямо на Салаха, и лидер красных вывел команду вперед.

Расслабленность гостей

В перерыве Клопп явно указал «Ливерпулю» на больные точки соперника, потому что гости заиграли куда активнее, чем раньше. И если в первом тайме героем был Келлехер, то во втором — Онана. Вратарь «Юнайтед» вытащил несколько тяжелых мячей — от Дарвина, Собослаи, Диаса. На 79-й минуте «Ливерпуль» еще и сгубил выход 5 в 2 — в том эпизоде гостям следовало решать исход четвертьфинала, однако они даже не довели дело до удара.

«МЮ» после перерыва выглядел хуже, да и, казалось, был обречен. Ресурсы для спасения у хозяев были ограничены: при счете 1:2 тен Хаг выпустил на замену защитника Магуайра и вечно критикуемого Антони, у которого в этом сезоне чудовищная результативность. Но именно эта перестановка сработала: на 87-й минуте бразилец растолкал всех в штрафной и сравнял счет!

«Ливерпуль» точно не ожидал такого поворота: гости наверняка предполагали, что полуфинал у них в кармане. Хотя шанс избавиться от овертайма у них был: Эллиотт хитрым ударом попал в штангу. Но последнее слово перед допвременем осталось все же за «МЮ»: за несколько секунд до свистка на перерыв Рэшфорд вышел один на один с Келлехером, но не попал в дальний угол.

Сумасбродный овертайм

Дополнительное время часто превращается в формальность, но не в этот раз: «МЮ» кусал «Ливерпуль» всю первую 15-минутку, однако забили гости: Эллиотту помог рикошет.

В финальном тайме красному Манчестеру требовался как минимум гол, и «Юнайтед» решил положить все свои силы и эмоции на этот отрезок. Гол все-таки состоялся: Рэшфорд поразил ворота Келлехера.

Забить мог и Магуайр, и Мактоминей, но неожиданным героем стал 21-летний ивуариец Диалло. Именно он на самом флажке овертайма убежал с Гарначо в контратаку и принес «Юнайтед» победу. На радостях африканец еще и получил желтую карточку за то, что снял футболку.

«Ливерпуль» проиграл в матче, где слишком рано поверил в собственный успех. Клопп остается без вожделенного трофейного покера в заключительном сезоне, а «МЮ» хотя бы частично мстит за те самые 0:7. По эмоциям эта победа ничуть не слабее для Манчестера.