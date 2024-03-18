«Асколи» разгромил соперника в дебютном матче Карреры на посту главного тренера
В Италии состоялся матч 30-го тура Серии Б, в котором «Асколи» на своем поле разгромил «Лекко» со счетом 4:1.
Спартак
В Италии состоялся матч 30-го тура Серии Б, в котором «Асколи» на своем поле разгромил «Лекко» со счетом 4:1.
Эта игра стала дебютной для экс-спартаковца Массимо Карреры на посту главного тренера «Асколи».
Команда итальянского специалиста в данный момент занимает 17-е место (зона стыковых матчей за право остаться в лиге), набрав 31 очко. «Лекко» является аутсайдером чемпионата.