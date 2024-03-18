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01:18 (мск), источник: Sport24

«Асколи» разгромил соперника в дебютном матче Карреры на посту главного тренера

В Италии состоялся матч 30-го тура Серии Б, в котором «Асколи» на своем поле разгромил «Лекко» со счетом 4:1.

Спартак
«Асколи» разгромил соперника в дебютном матче Карреры на посту главного тренера | Источник: Sport24

Эта игра стала дебютной для экс-спартаковца Массимо Карреры на посту главного тренера «Асколи».

Команда итальянского специалиста в данный момент занимает 17-е место (зона стыковых матчей за право остаться в лиге), набрав 31 очко. «Лекко» является аутсайдером чемпионата.

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