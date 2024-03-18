«Барселона» уничтожила «Атлетико», крутой юбилей Мбаппе, «Челси» вывел в полуфинал гениальный пас Палмера

Англия: ВАР-развязка в Лондоне

Футбол Англия 2023/2024 Тур 29, 17.03.2024, 17:00 Вест Хэм 1 Астон Вилла 1

Единственный матч воскресенья в АПЛ стал встречей команд, которые тремя днями ранее устроили голевое пиршество в Лиге Европы. Как оказалось, эмоций у них было в достатке и на воскресную игру. Другое дело, что результат не устроил обоих соперников, и больше оснований для недовольства у «Вест Хэма». Причина — в двух незасчитанных голах «молотобойцев». В начале второго тайма еще при счете 1:0 вмешательство ВАР отменило голевой дубль Антонио, после чего «Астон Вилла» отыгралась.

А на шестой добавленной минуте видеоассистенты оказались не готовы взять ответственность на себя и пригласили главного арбитра к монитору. Там же рефери посчитал, что сомнения оправданы, и отменил гол из-за игры рукой со стороны Соучека. Так команда Дэвида Мойеса упустила шанс приблизиться к «МЮ», ну, а спасительный гол вышедшего на замену Дзаньоло позволил гостям увеличить отрыв от «Тоттенхэма» до трех очков. Правда, проигравшие накануне «шпоры» имеют игру в запасе.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240822&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок Англии. ¼ финала

Челси — Лестер — 4:2

«Челси», для которого Кубок Англии стал последним шансом не остаться в этом сезоне без трофеев, мог обеспечить себе пропуск в полуфинал уже по итогам первого тайма. Отличный дебют обеспечил Джексон, который мог бить сам, но выбрал лучшее решение и вывел на пустые ворота Кукурелью. А потом принялся губить моменты Стерлинг, который в числе прочего безобразно исполнил лично заработанный пенальти.

Но забивать требовалось больше, и даже очередного гола Палмера оказалось недостаточно, чтобы комфортно чувствовать себя во втором тайме. «Лестер» же вспомнил о своем статусе лидера чемпионшипа и после перерыва довольно оперативно отыграл два мяча. «Лисы» не сбавляли обороты, даже оставшись в меньшинстве из-за удаления Дойла, который зацепил убегавшего один на один Джексона. И все же развязка оказалась в пользу «Челси», а победный удар Чуквуэмеки был финальным аккордом в атаке, которая стала голевой благодаря шедевральному пасу пяткой от Палмера. И уже для верности «Лестер» добил эффектно пробивший в «девятку» Мадуэке.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240823&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Испания: и снова Феликс

Футбол Испания 2023/2024 Тур 29, 17.03.2024, 23:00 Атлетико 0 Барселона 3

В любой другой ситуации эта встреча претендовала бы на самую яркую афишу выходных, только для статуса «Атлетико» и «Барселоны» текущие ставки выглядели скромно. Каталонцы претендуют максимум на второе место, откуда наконец-то удалось сбросить не выдержавшую взятого темпа «Жирону», а мадридцам нужно возвращаться в топ-4, куда в субботу поднялся «Атлетик».

Для кого результат был важнее — понятно. Так что активность «матрасников» в дебюте выглядела ожидаемо. А что в итоге? Как и в первом круге, своему клубу насолил арендованный «Барселоной» Жоау Феликс. Вышел из тени после блестящей комбинации Гюндогана и Левандовски. Но если в первом круге португалец очень эмоционально среагировал на победный гол, то в столице был подчеркнуто сдержан. В отличие от Хави, который сначала получил желтую карточку, а незадолго до перерыва — красную.

Впрочем, отсутствие главного тренера на скамейке никак не сказалось на «Барселоне». Она даже не дала оценить в полной мере, как скажется на игре хозяев выход на замену Гризманна, и Левандовски попал в дальний угол рикошетом от штанги. Он же организовал добивание хозяев идеальным навесом на Фермина Лопеса. Первое более чем за год домашнее поражение в ла лиге получилось для Диего Симеоне оглушительным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248393&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Италия: «Наполи» спасся в Милане

Футбол Италия 2023/2024 Тур 29, 17.03.2024, 14:30 Ювентус 0 Дженоа 0

Одержав только одну победу в семи последних турах и потеряв второе место, «Ювентус» заехал на базу, чтобы осмыслить происходящее и стать единым целым на решающем отрезке сезона. Тем не менее видимого эффекта в игре с «Дженоа» заметно не было. Уж в первом тайме — точно. И хотя после перерыва движение туринцев улучшилось, ждать яркого момента пришлось долго.

До неожиданного дальнего удара Айлинга-Джуниора, когда мяч коснулся защитника и покинул поле, попав в штангу. Потом сантиметров не хватило наносившему удар головой Влаховичу. Тому же сербу не удалось подстроиться под навес Камбьязо в площади ворот, и уже пиком стало попадание Мойзе Кина в стойку. Вроде бы не повезло, но всего два удара в створ, что в этом сезоне случалось только против великолепного «Интера», — кошмарный показатель. А о проблемах «Старой синьоры» лучше всего говорит удаление договорившегося до красной карточки Влаховича.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/X7Z4EHaoi54" title="JUVENTUS-GENOA 0-0 | HIGHLIGHTS | Juve pegged back by sold Grifone display | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 29, 17.03.2024, 17:00 Верона 1 Милан 3

«Милан» таким подарком, естественно, воспользовался и закрепился на второй строчке. Путь к пятой подряд победе с учетом всех турниров россонери открыл Эрнандес. У француза не получалось подать в штрафную и прострелить, но мяч дважды отскакивал к нему, и все завершилось дриблингом с ударом с острого угла. Вторая же половина началась с добивания Пулишича. И хотя «Верона» снова забила с дальней дистанции, лидируя по данному показателю в серии А (6 голов), последнее слово осталось за командой Стефано Пиоли. Причем она должна была снимать все вопросы раньше классного удара Чуквуэзе с подбора, однако убойный момент упустил Рафаэл Леау. Кстати, в этой игре «Милан» третьим — после «Интера» и «Ювентуса» — достиг исторической отметки и забил 5000-й гол в чемпионате Италии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/feTdhqShH64" title="VERONA-MILAN 1-3 | HIGHLIGHTS | Pulisic strikes in emphatic Rossoneri win | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 29, 17.03.2024, 20:00 Рома 1 Сассуоло 0

Притормозив во Флоренции (хотя там удалось отыграться на последних минутах), «Рома» продолжила движение в сторону Лиги чемпионов. Приблизиться к замыкающей четверку «Болонье» на дистанцию трех очков получилось благодаря классному дальнему удару Пеллегрини, который словно рукой закрутил мяч в угол из-за штрафной. С тех пор как «волков» возглавил Даниэле Де Росси, этот полузащитник забил уже пять мячей. Если брать данный временной отрезок в ведущих лигах Европы, то результативнее среди игроков средней линии выступает только отличившийся шесть раз Фоден. В этой же игре в концовке в центре внимания оказался защитник «Ромы» Льоренте. Против «Фиорентины» он забил эффектный гол, а тут едва не поразил собственные ворота, но на выручку римской команде пришла штанга.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nSlKXztsjaE" title="ROMA-SASSUOLO 1-0 | HIGHLIGHTS | Pellegrini secures three points for Giallorossi | Serie A 2023/24" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2023/2024 Тур 29, 17.03.2024, 22:45 Интер 1 Наполи 1

Понятно, что с учетом турнирной ситуации это звучит натянуто, но игра двух вылетевших из Лиги чемпионов команд эмоционально воспринималась как передача пока еще действующим обладателем скудетто чемпионских полномочий будущему триумфатору. Правда, для такой трактовки «Интеру» нужно было побеждать, но получилось у команды Симоне Индзаги далеко не все.

Хотя сначала все было замечательно, и в который уже раз у нерадзурри на высоте оказались защитники. Они и со своей работой справились, и гол организовали. Забил Дармиан, а в роли ассистента во втором туре подряд выступил Бастони. Он, кстати, единственный центральный защитник, который уже четыре сезона делает в серии А не менее двух результативных передач. Только Павар в концовке сыграл неудачно, что обернулось ответным голом Жуана Жезуса. Правда, для «Интера» эта потеря как для слона дробина. Что до «Наполи», то психологически такое спасение важно, однако неаполитанцы на данный момент не попадают в еврокубки на будущий сезон.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240820&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Германия: отличная неделя Леверкузена и Дортмунда

Футбол Германия 2023/2024 Тур 26, 17.03.2024, 17:30 Фрайбург 2 Байер 3

Если в Лиге Европы «Байеру» пришлось совершить два подвига в концовках игр с «Карабахом» (2:2, 3:2), то в бундеслиге леверкузенцы играют с запасом. В гостях у «Фрайбурга» они повели в счете едва ли не в первой же атаке, когда Вирц уложил мяч в угол обводящим ударом. Да, также игравший в четверг в еврокубках соперник довольно быстро отыгрался, но принципиального значения успех Доэна не имел. У «аспириновых» же в воскресенье решали чехи. Гложек, который оказался самым расторопным в штрафной незадолго до перерыва, и Шик. Герой противостояния с «Карабахом» в борьбе с защитником так классно подставил ногу под прострел Фримпонга, что мяч полетел по недосягаемой для вратаря траектории и попал в сетку от штанги. У «Байера» по-прежнему 10 очков преимущества над «Баварией».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240824&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Германия 2023/2024 Тур 26, 17.03.2024, 19:30 Боруссия Д 3 Айнтрахт Ф 1

«Боруссия» провела отличную неделю, но сложно сказать, какой успех «шмелей» более важен. С точки зрения эмоций и статуса — это, естественно, выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Однако в стратегическом плане важнее заложить базу на следующий сезон, а это — место в первой четверке, куда в субботу взлетел набравший хороший ход «Лейпциг». Задачу же дортмундцам осложнил почти родной Гетце, пробивший с подбора после того, как Майер остановил выходившего один на один Мармуша.

До перерыва хозяева отыгрались благодаря Малену, который вывел на пустые ворота Адейеми. А самое интересное произошло во второй половине. Один из ключевых моментов — сейв Майера, когда его ворота расстреливал неудачливый в этот вечер Мармуш. Зато Хуммельс, который в падении головой замкнул подачу Брандта со штрафного, шансов вратарю «Айнтрахта» не оставил. Команда Эдина Терзича снова опережает «Лейпциг» на одно очко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240825&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Франция: ассистентский балл Кузяева

Футбол Франция 2023/2024 Тур 26, 17.03.2024, 17:00 Клермон Фут 2 Гавр 1

Во втором матче после длительной дисквалификации Далер Кузяев отметился голевой передачей. Ассистентский балл записан на российского полузащитника, но это тот случай, когда девяносто процентов работы выполнил автор гола Андре Айю. От угла штрафной он проскочил между двумя защитниками и послал мяч в сетку.

Только «Гавр» в итоге проиграл, хотя с 30-й минуты имел численное преимущество. Небесные, в составе которых тоже случилось удаление в середине второго тайма, упустили реальный шанс отдалиться от зоны стыковых матчей и развить успех прошлого тура, когда во встрече с «Тулузой» была одержана первая за полтора месяца победа.

Футбол Франция 2023/2024 Тур 26, 17.03.2024, 22:45 Монпелье 2 ПСЖ 6

Все как-то уже стали привыкать, что пытающийся научить «ПСЖ» играть без своей главной звезды Луис Энрике в матчах национального первенства оставляет Мбаппе в запасе. Однако в прошлом туре ничего хорошего из этого не вышло, и против «Монпелье» Килиан вышел в старте. Это правильно во всех отношениях, ведь то была не рядовая встреча, а 200-й матч форварда за парижскую команду в лиге 1. И юбилей был отмечен мощно — яркой игрой и хет-триком, после которого на счету Мбаппе стало 188 мячей в лиге 1.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240819&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Любопытно, что, по версии компании Opta, это восьмой результат в истории турнира, тогда как Transfermarkt указывает шестую позицию. Два авторитетных источника едины в одном — в воскресенье Мбаппе обошел звезду 60−70-х годов прошлого века и лучшего снайпера в истории «Лиона» Флери Ди Налло. Думается, со временем Килиан догнал бы и абсолютного рекордсмена — отличившегося 299 раз аргентинца Делио Онниса, однако дороги Мбаппе и лиги 1 расходятся. Снова они, скорее всего, встретятся ближе к концу карьеры одного из лучших футболистов современности.

Статистика дня

1-м футболистом, который за время соответствующих подсчетов в матче чемпионата Турции забил в чужие и свои ворота, а также не реализовал пенальти, стал нападающий «Галатасарая» Икарди.

1-м футболистом, который в XXI веке забил в бельгийском чемпионате четыре гола после выхода на замену, стал полузащитник «Гента» Гандельман.

4-й после «Монако», «Марселя» и «Лиона» командой, одержавшей 350 гостевых побед в лиге 1, стал «ПСЖ».

6 матчей одновременно с голами и результативными передачами с учетом всех турниров — лучший показатель для игроков АПЛ, которого добился полузащитник «Челси» Палмер.

11-й раз «МЮ» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии. Однако рекордом турнира по-прежнему владеют красные, которые обыгрывали земляков из «Эвертона» в двенадцати кубковых матчах.

23 гола забили в этом сезоне выходившие на замену игроки «Ливерпуля». Это лучший показатель в лигах топ-5.

71 пропущенный за сезон гол — худший результат «Аякса» с 1959 года.