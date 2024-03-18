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10:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер «Милана» Пиоли: Тео и Леау ментально очень связаны, они сильная связка

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о текущей форме защитника «россонери» Тео Эрнандеса и вингера Рафаэла Леау.

МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

«Тео и Леау вернулись? Да, безусловно. Они обладают превосходными техническими и физическими возможностями, ментально они очень связаны. Они очень сильная связка. Соперникам приходится беспокоиться, ожидать от нас большего, принимать превентивные меры… Они явно позволяют нам играть разнообразнее и создают больше пространства. Они фантастические игроки, и мы наслаждаемся ими», — приводит слова Пиоли Milan News.

Француз Тео Эрнандес находится в составе «Милана» с лета 2019 года. В текущем сезоне француз сыграл за миланцев 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и десятью ассистами. Его рыночная стоимость составляет € 60 млн.

В нынешнем сезоне Леау принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и отдал 11 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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