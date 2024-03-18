Тренер «Милана» Пиоли: Тео и Леау ментально очень связаны, они сильная связка

«Тео и Леау вернулись? Да, безусловно. Они обладают превосходными техническими и физическими возможностями, ментально они очень связаны. Они очень сильная связка. Соперникам приходится беспокоиться, ожидать от нас большего, принимать превентивные меры… Они явно позволяют нам играть разнообразнее и создают больше пространства. Они фантастические игроки, и мы наслаждаемся ими», — приводит слова Пиоли Milan News.

Француз Тео Эрнандес находится в составе «Милана» с лета 2019 года. В текущем сезоне француз сыграл за миланцев 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и десятью ассистами. Его рыночная стоимость составляет € 60 млн.