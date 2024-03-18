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11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к форварду дортмундской «Боруссии» Малену

Нападающий дортмундской «Боруссии» Дониэлл Мален может продолжить свою карьеру в Англии, сообщает журналист Кристиан Фальк.

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Источник: AP 2023

По информации источника, в подписании 25-летнего голландца ближайшим летом заинтересован «Манчестер Юнайтед», готовый включить в сделку Джейдона Санчо, выступающего за немецкую команду на правах аренды.

Помимо «красных дьяволов», за ситуацией вокруг форварда дортмундцев активно следят «Арсенал» и «Ливерпуль».

Мален выступает за «Боруссию» с июля 2021 года. В сезоне-2023/24 он отыграл 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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