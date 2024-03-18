Витсель заявил, что у «Атлетико» есть шансы побороться за топ-3 ла лиги
Полузащитник «Атлетико» Витсель подвел итоги матча 29-го тура ла лиги с «Барселоной» (3:0).
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Полузащитник «Атлетико» Витсель подвел итоги матча 29-го тура ла лиги с «Барселоной» (3:0).
«Впереди еще много матчей, у нас есть шансы побороться за четвертое место. На данный момент у нас будет небольшая пауза, уместная для того, чтобы восстановиться и набраться сил», — заявил после игры Витсель.
«Барселона» с 64 очками вышла на второе место в турнирной таблице ла лиги, опередив «Жирону» (62 очка). «Атлетико» (55) идет пятым.
Команда Диего Симеоне 1 апреля в 30-м туре ла лиги сыграет с «Вильярреалом». Начало — в 22.00 мск.