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11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Витсель заявил, что у «Атлетико» есть шансы побороться за топ-3 ла лиги

Полузащитник «Атлетико» Витсель подвел итоги матча 29-го тура ла лиги с «Барселоной» (3:0).

АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Впереди еще много матчей, у нас есть шансы побороться за четвертое место. На данный момент у нас будет небольшая пауза, уместная для того, чтобы восстановиться и набраться сил», — заявил после игры Витсель.

«Барселона» с 64 очками вышла на второе место в турнирной таблице ла лиги, опередив «Жирону» (62 очка). «Атлетико» (55) идет пятым.

Команда Диего Симеоне 1 апреля в 30-м туре ла лиги сыграет с «Вильярреалом». Начало — в 22.00 мск.

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