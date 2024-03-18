Алонсо о 3:2 с «Фрайбургом»: «Байер» мог решить исход матча раньше, но я не виню команду

После 26 туров леверкузенцы лидируют в таблице, опережая идущую второй «Баварию» на 10 очков.

«Мы могли решить исход матча раньше, до счета 3:2, но я не виню команду. Знаем, что во Фрайбурге играть всегда тяжело. Гол [на 79-й минуте] вновь вызвал у стадиона эмоции.



В целом я доволен игрой команды», — сказал главный тренер «Байера».