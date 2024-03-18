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11:09 (мск), источник: Sports

Алонсо о 3:2 с «Фрайбургом»: «Байер» мог решить исход матча раньше, но я не виню команду

Хаби Алонсо оценил выездную победу «Байера» над «Фрайбургом» (3:2) в Бундеслиге.

БайерЧемпионат Германии: таблица и календарь
Источник: Reuters

После 26 туров леверкузенцы лидируют в таблице, опережая идущую второй «Баварию» на 10 очков.

«Мы могли решить исход матча раньше, до счета 3:2, но я не виню команду. Знаем, что во Фрайбурге играть всегда тяжело. Гол [на 79-й минуте] вновь вызвал у стадиона эмоции.

В целом я доволен игрой команды», — сказал главный тренер «Байера».

Фрайбург
2:3
Первый тайм: 1:2
Байер
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