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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Италии недовольны игрой Кварацхелии в матче с «Интером» на «Сан-Сиро»

В воскресенье, 17 марта, «Наполи» на выезде сыграл вничью с лидирующим «Интером» (1:1) в матче 29-го тура серии А.

НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Хавбек неаполитанцев Хвича Кварацхелия провел на поле 90+1 минуту. Его игра не впечатлила итальянские спортивные СМИ: все три ежедневных издания страны проставили грузину одинаково невысокую оценку 5,5.

La Gazzetta dello Sport: «Ему смело можно выдать грустный приз как футболисту, которого бьют в серии А чаще всего. Можно похвалить за то, что не отвечает грубостью на грубость, но вот стадион “Сан-Сиро” явно не приносит Хвиче удачу: вендетта в виде результативных действий у него там не получается».

Corriere dello Sport: «Для начала ему достался в оппоненты Дармиан, затем Павар и Биссек, парни один жестче другого. Кваре пришлось смещаться в центр, менять фланг, но все без особого успеха. Свой первый и при этом этом совсем не опасный удар нанес в створ только на 56-й минуте. Маловато. Впрочем, постоянно отвлекал на себя внимание защитников, зарабатывал фолы и помогал команде выходить из-под прессинга».

Tuttosport: «В целом Дармиан справился с его опекой. Однажды Хвича убегал от Павара, который заработал на нем предупреждение. Во втором тайме грузинский легионер выглядел получше».

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