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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
16:27 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом обернулся матч «Тараза» в Кубке Казахстана по футболу

«Тараз» одержал крупную победу над «Туркестаном» в матче предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

ТаразЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Встреча команд прошла в Туркестане и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Димаш Серикулы (26-я и 90+5 минуты), еще один гол забил Бауыржан Рахмет.

Благодаря этой победе «Тараз» набрал 6 очков после двух игр и упрочил лидерство в группе. В активе «Туркестана» и «Экибастаза» по баллу.

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