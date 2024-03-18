Разгромом обернулся матч «Тараза» в Кубке Казахстана по футболу
«Тараз» одержал крупную победу над «Туркестаном» в матче предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
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«Тараз» одержал крупную победу над «Туркестаном» в матче предварительного этапа Кубка Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.
Встреча команд прошла в Туркестане и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Димаш Серикулы (26-я и 90+5 минуты), еще один гол забил Бауыржан Рахмет.
Благодаря этой победе «Тараз» набрал 6 очков после двух игр и упрочил лидерство в группе. В активе «Туркестана» и «Экибастаза» по баллу.