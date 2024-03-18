Экс-игрока «Краснодара» Ольссона отключили от ИВЛ и перевели в реабилитационный центр
Шведский экс-полузащитник «Краснодара» переведен из больницы в реабилитационный центр, сообщает пресс-служба нынешнего клуба игрока — датского «Мидтьюлланда».
Шведский экс-полузащитник «Краснодара» переведен из больницы в реабилитационный центр, сообщает пресс-служба нынешнего клуба игрока — датского «Мидтьюлланда».
28-летний футболист был экстренно доставлен в больницу после того, как потерял сознание у себя дома 20 февраля. У игрока обнаружили редкое заболевание сосудов головного мозга, которое привело к образованию тромбов.
Как сообщается на официальном сайте датского клуба, Ольссона отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и перевели в лечебный центр, специализирующийся на реабилитации неврологических расстройств.
Отмечается, что футболист пока не восстановил двигательные и речевые функции. По оценкам специалистом, период реабилитации займет несколько месяцев, при этом окончательные прогнозы давать преждевременно.