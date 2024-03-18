Текущие события
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Родина
Кубань
00
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
Динамо Мх
00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Торпедо
20
Футбол. Первая лига
18:00
Арсенал
Волгарь
00
Футбол. Первая лига
17:30
Акрон
Сокол
20
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Нефтехимик
13
Футбол. Первая лига
17:00
Тюмень
Алания
01
Футбол. Первая лига
15:00
Черноморец
Шинник
10
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
Енисей
04
Все события
19:49 (мск), источник: Sport24

Экс-игрока «Краснодара» Ольссона отключили от ИВЛ и перевели в реабилитационный центр

Шведский экс-полузащитник «Краснодара» переведен из больницы в реабилитационный центр, сообщает пресс-служба нынешнего клуба игрока — датского «Мидтьюлланда».

Мидтьюлланн
Краснодар
Экс-игрока «Краснодара» Ольссона отключили от ИВЛ и перевели в реабилитационный центр | Источник: Соцсети

28-летний футболист был экстренно доставлен в больницу после того, как потерял сознание у себя дома 20 февраля. У игрока обнаружили редкое заболевание сосудов головного мозга, которое привело к образованию тромбов.

Как сообщается на официальном сайте датского клуба, Ольссона отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и перевели в лечебный центр, специализирующийся на реабилитации неврологических расстройств.

Отмечается, что футболист пока не восстановил двигательные и речевые функции. По оценкам специалистом, период реабилитации займет несколько месяцев, при этом окончательные прогнозы давать преждевременно.

 Россиянка отправила свои фотографии в Playboy: «Уважаемые, вы никого не потеряли?»
«Мой парень мечтал встречаться с Валей Карнавал. Мы похожи только дыркой в жопе». Мисс «Ростова» Екатерина Нефедова
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь