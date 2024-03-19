La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» рассматривает возможность замены Аллегри
Туринский «Ювентус» рассматривает несколько кандидатур на замену главного тренера клуба Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Туринский «Ювентус» рассматривает несколько кандидатур на замену главного тренера клуба Массимилиано Аллегри. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, в списке кандидатов три тренера: Тьяго Мотта («Болонья»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).
Контракт Аллегри с туринским клубом истекает летом 2025 года, однако преждевременное прекращение соглашений возможно и по инициативе тренера. Как отмечает источник, дальнейшее сотрудничество «Ювентуса» с Аллегри зависит от итогов нынешнего сезона.
На данный момент туринский клуб располагается на третьей строчке таблицы Серии А с 59 очками, набранными в 29 матчах. В Лиге Европы «Ювентус» вышел в стадию плей-офф, где 11 апреля проведёт матч с «Ромой». Ответная встреча команд состоится 18 апреля.