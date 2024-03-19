La Gazzetta dello Sport: «Ювентус» рассматривает возможность замены Аллегри

По информации источника, в списке кандидатов три тренера: Тьяго Мотта («Болонья»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Раффаэле Палладино («Монца»).

Контракт Аллегри с туринским клубом истекает летом 2025 года, однако преждевременное прекращение соглашений возможно и по инициативе тренера. Как отмечает источник, дальнейшее сотрудничество «Ювентуса» с Аллегри зависит от итогов нынешнего сезона.