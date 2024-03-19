Ламин Ямал: «Барселона» — это клуб, где все говорят о тебе

«На каждой игре тебя ждёт заполненный стадион. “Барселона” — это клуб, где все говорят о тебе. Что тебе нужно сделать, так это думать только о том, что это игра, и стараться получать удовольствие», — приводит слова Ямала испанское интернет-издание Marca.