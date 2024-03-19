Экс-игрок «Ромы» Тотти прокомментировал игру Дибалы в этом сезоне

«Мы говорим о топ-игроке, но что касается будущего, необходимо понять, чего хочет клуб и какие цели он ставит перед следующим сезоном. Если бы я был тренером, я бы хорошенько подумал, что делать с игроком, который проводит 15 матчей в год. Если у меня есть важная цель и у меня есть один из самых важных игроков, который появляется на поле в трети матчей, я должен хорошенько подумать о том, что с ним делать», — приводит слова экс-капитана «Ромы» Corriere dello Sport.