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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Ромы» Тотти прокомментировал игру Дибалы в этом сезоне

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался об игре аргентинского нападающего клуба Пауло Дибалы.

РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Мы говорим о топ-игроке, но что касается будущего, необходимо понять, чего хочет клуб и какие цели он ставит перед следующим сезоном. Если бы я был тренером, я бы хорошенько подумал, что делать с игроком, который проводит 15 матчей в год. Если у меня есть важная цель и у меня есть один из самых важных игроков, который появляется на поле в трети матчей, я должен хорошенько подумать о том, что с ним делать», — приводит слова экс-капитана «Ромы» Corriere dello Sport.

В этом сезоне аргентинский форвард провёл 28 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет семь голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дибалы составляет € 25 млн.

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