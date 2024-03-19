Фабио Капелло: Аллегри творил чудеса до дерби Италии

«Прежде всего позвольте мне сказать, что Аллегри творил чудеса до дерби Италии, удерживая “Ювентус” рядом с “Интером”. Эти две команды невозможно сравнивать по качеству, и даже “Милан”, который сейчас занимает второе место, более конкурентоспособен, чем “бьянконери”. Матч с “Интером” показал игрокам “Ювентуса” разницу между двумя командами, и это сильно повлияло на них. Адреналин и концентрация снизились, и этот период упадка является следствием.



У “Интера” более качественная позиция в центре полузащиты, а “Милан” на левом фланге может сделать что угодно за 90 минут с Тео и Леао. В “Ювентусе” решающим фактором является Рабьо, и не случайно, что проблемы “Ювентуса” начались, когда француз был не в лучшей форме», — приводит слова Капелло Football Italia.