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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Фабио Капелло: Аллегри творил чудеса до дерби Италии

Экс-тренер «Милана», «Ювентуса», «Реала», сборных Англии, Италии и России Фабио Капелло высказался о проблемах «Ювентуса» в этом сезоне.

ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
Источник: AP 2023

«Прежде всего позвольте мне сказать, что Аллегри творил чудеса до дерби Италии, удерживая “Ювентус” рядом с “Интером”. Эти две команды невозможно сравнивать по качеству, и даже “Милан”, который сейчас занимает второе место, более конкурентоспособен, чем “бьянконери”. Матч с “Интером” показал игрокам “Ювентуса” разницу между двумя командами, и это сильно повлияло на них. Адреналин и концентрация снизились, и этот период упадка является следствием.

У “Интера” более качественная позиция в центре полузащиты, а “Милан” на левом фланге может сделать что угодно за 90 минут с Тео и Леао. В “Ювентусе” решающим фактором является Рабьо, и не случайно, что проблемы “Ювентуса” начались, когда француз был не в лучшей форме», — приводит слова Капелло Football Italia.

На данный момент туринский «Ювентус» располагается на третьей строчке таблицы Серии А с 59 очками, набранными в 29 встречах. Ранее сообщалось, что итальянский клуб уже рассматривает кандидатов на пост главного тренера в случае ухода Аллегри.

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