«Гранада» уволила тренера Медину после 17 матчей. Клуб идет 19-м в Ла Лиге
Клуб из Андалусии расторг контракт с Александером Мединой.
ГранадаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Клуб из Андалусии расторг контракт с Александером Мединой.
Уругвайский специалист руководил командой с ноября 2023 года. При нем «Гранада» провела 17 матчей, в которых одержала 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений.
Клуб занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице Ла Лиги. На его счету 14 очков после 28 туров.