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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:24 (мск), источник: Sports

«Гранада» уволила тренера Медину после 17 матчей. Клуб идет 19-м в Ла Лиге

Клуб из Андалусии расторг контракт с Александером Мединой.

ГранадаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Уругвайский специалист руководил командой с ноября 2023 года. При нем «Гранада» провела 17 матчей, в которых одержала 1 победу, 4 раза сыграла вничью и потерпела 12 поражений.

Клуб занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице Ла Лиги. На его счету 14 очков после 28 туров.

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