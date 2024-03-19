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16:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: Покупать Мбаппе не так уж умно, я бы предпочел найти следующего Килиана

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф рассказал о трансферной стратегии клуба.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я бы предпочел найти следующего Мбаппе, а не тратить состояние на покупку успеха. Покупать Мбаппе не так уж умно, это может понять любой.

Решение не в том, чтобы тратить много денег на несколько отличных игроков. Мы делали это, если вы посмотрите на последние десять лет. Первое, что нам нужно сделать, — это поставить нужных людей на нужные места для управления клубом и организации его. Мы должны убедиться, что правильно подбираем персонал, это важная часть управления футбольным клубом — правильный подбор персонала, поиск новых игроков», — сказал Рэтклифф в подкасте Geraint Thomas Cycling Club.

Рэтклифф в феврале завершил приобретение 27,7 процента акций клуба. Он инвестировал в английский клуб 200 миллионов долларов, а еще 100 миллионов долларов будут инвестированы до 31 декабря 2024 года.

Компания INEOS, председателем которой является миллиардер, теперь отвечает за все футбольные операции в «Манчестер Юнайтед».

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