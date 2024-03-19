Совладелец «МЮ» Рэтклифф: Покупать Мбаппе не так уж умно, я бы предпочел найти следующего Килиана

«Я бы предпочел найти следующего Мбаппе, а не тратить состояние на покупку успеха. Покупать Мбаппе не так уж умно, это может понять любой.



Решение не в том, чтобы тратить много денег на несколько отличных игроков. Мы делали это, если вы посмотрите на последние десять лет. Первое, что нам нужно сделать, — это поставить нужных людей на нужные места для управления клубом и организации его. Мы должны убедиться, что правильно подбираем персонал, это важная часть управления футбольным клубом — правильный подбор персонала, поиск новых игроков», — сказал Рэтклифф в подкасте Geraint Thomas Cycling Club.