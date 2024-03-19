Экс-защитник «Ливерпуля» Томпсон: Клоппа должен заменить его помощник

«Лейндерс — фантастический тренер, и если вы понаблюдаете за ним на тренировочной площадке, то увидите, что он полон энергии. У меня не было бы проблем, если бы он заменил Клоппа. Если бы клуб объявил об этом, я бы сказал “да, так и должно быть”.



Возможно, в ближайшее время у Пепа Лейндерса появятся другие варианты продолжения карьеры. Что бы он ни сделал, уйдёт ли он с Клоппом, станет сам главным, я пожелаю ему всего наилучшего. Но если ему предложат эту работу, мне кажется, Пеп, по крайней мере, подумает над этим», — приводит слова Томпсона британское интернет-издание Mirror.