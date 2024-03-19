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20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» сыграет с «Барселоной» и «Манчестер Сити» летом во время тура по США

«Реал» и «Барселона» проведут товарищеский матч летом этого года во время тура по США.

Реал
Барселона
Манчестер Сити
«Реал» сыграет с «Барселоной» и «Манчестер Сити» летом во время тура по США | Источник: Reuters

Как сообщается на сайте «Турне чемпионов», турнир пройдет с 27 июля по 6 августа в шести городах США.

Класико состоится 3 августа на стадионе в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). В «Турне чемпионов» также выступят «Манчестер Сити», «Челси» и «Милан». Игры пройдет в Нью-Йорке, Орландо, Чикаго, Балтиморе и Шарлотт.

Расписание других матчей турнира:

  • «Манчестер Сити» — «Милан» — 27 июля.
  • «Барселона» — «Манчестер Сити» — 30 июля.
  • «Милан» — «Реал» — 31 июля.
  • «Барселона» — «Милан» — 6 августа.
  • «Реал» — «Челси» — 6 августа.

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