«Реал» сыграет с «Барселоной» и «Манчестер Сити» летом во время тура по США | Источник:

Как сообщается на сайте «Турне чемпионов», турнир пройдет с 27 июля по 6 августа в шести городах США.

Класико состоится 3 августа на стадионе в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси). В «Турне чемпионов» также выступят «Манчестер Сити», «Челси» и «Милан». Игры пройдет в Нью-Йорке, Орландо, Чикаго, Балтиморе и Шарлотт.