«Это лишь небольшая неудача, которая сделает меня сильнее». Куртуа — о своей новой травме

«Спасибо всем за ваши сообщения. Мне грустно из-за травмы, но это лишь небольшая неудача, которая сделает меня намного сильнее. Благодаря вашей поддержке, я чувствую себя намного лучше», — написал Куртуа в своей социальной сети.