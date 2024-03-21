«Я все делаю правильно, кайфую»: Захарян — о жизни в Испании и критике

— Каково вам вернуться в Россию? Скучали?
— Да нормально. Увидел родителей, друзей. Отличная встреча. Вот в сборную приехал.
— Валерий Карпин связывался с вами лично?
— Нет, лично вообще никто не связывался. Я увидел себя в списках и был рад этому. Ещё и забил перед сборами!
— Что для вас значит вызов в сборную?
— Значит, что я все правильно делаю, мне это воздалось вызовом и шансом поиграть за национальную команду.
— Чего ждете от матчей с Сербией и Парагваем?
— Хорошие соперники, классная проверка нас ждет. Сербы — это прекрасный уровень, ждем отличных матчей.
— Полностью адаптировались в «Реал Сосьедад»?
— В команде, думаю, да, уже хорошо, а вот язык ещё нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов.
— С репетиторами занимаетесь?
— Три раза в неделю по часу-полтора.
— Сложно?
— Да не, на самом деле испанский легко дается. Но все равно нужно серьезные усилия прикладывать, чтобы выучить его.
— Пока общаетесь на английском?
— В большей степени, да. Но уже пытаюсь что-то на испанском говорить.
— Наконец-то все дождались вашего дебютного гола за «Реал Сосьедад». Отметили в команде?
— Все были рады! Я даже не ожидал такой реакции от ребят, честно говоря. Реально все подходили и поздравляли.
— Кто-то из руководства «Динамо», тренерский штаб отреагировали?
— Да, Дмитрий Александрович Гафин поздравлял, тренер (Марцел Личка) — нет, (бывший главный тренер «Динамо») Сандро Шварц поздравил, ребята и персонал из команды.
— Напрягала ситуация, что долго не получалось отметиться результативными действиями?
— Нет, потому что знал, что просто нужно работать и в какой-то момент это произойдет. Было же много моментов у меня, я просто ждал.
— Обращаете внимание на критику в СМИ, которая была связана, во-многом, с отсутствием результативности?
— Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании — нет. Критика меня не задевает.
— Чем для вас в первую очередь испанский футбол отличается от российского?
— Не хочется сравнивать. Просто когда меняешь команду, становится тяжело — язык, жизнь, все другое. Но тяжело только первое время, а сейчас всё в удовольствие. Сейчас я там кайфую.
— Как вам вообще Испания? Принял ли вас Сан-Себастьян?
— Я думаю, да, потому что легко там все давалось в плане жизни. Например, нашли знакомых русских ребят, подружились. Погода — кайф!
— Менталитет?
— Люди мне нравятся, все вежливые, добрые.
— В команде друзей уже завели?
— Прямо друзей нет. Но все очень хорошие ребята, когда угодно можем увидеться, время провести.
— Насколько отличается атмосфера на стадионах в Испании и России?
— До внедрения карты болельщика не сильно отличалась. Но после, конечно, небо и земля. Там люди живут футболом, на улице тебя любой взрослый человек может узнать, хотя думаешь, что он уже и не особо увлекается футболом. Каждый матч у нас — это 30−35 тысяч на стадионе. Большая разница.