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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Я все делаю правильно, кайфую»: Захарян — о жизни в Испании и критике

Полузащитник сборной России и испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян признан лучшим молодым спортсменом 2023 года в России по версии РИА Новости Спорт. В интервью агентству он рассказал, как стал получать удовольствие в Испании, за что его вызвали в сборную России и полюбили баскские болельщики.

Реал Сосьедад
РоссияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Соцсети

«Испанский дается легко»

— Каково вам вернуться в Россию? Скучали?

— Да нормально. Увидел родителей, друзей. Отличная встреча. Вот в сборную приехал.

— Валерий Карпин связывался с вами лично?

— Нет, лично вообще никто не связывался. Я увидел себя в списках и был рад этому. Ещё и забил перед сборами!

— Что для вас значит вызов в сборную?

— Значит, что я все правильно делаю, мне это воздалось вызовом и шансом поиграть за национальную команду.

— Чего ждете от матчей с Сербией и Парагваем?

— Хорошие соперники, классная проверка нас ждет. Сербы — это прекрасный уровень, ждем отличных матчей.

— Полностью адаптировались в «Реал Сосьедад»?

— В команде, думаю, да, уже хорошо, а вот язык ещё нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов.

— С репетиторами занимаетесь?

— Три раза в неделю по часу-полтора.

— Сложно?

— Да не, на самом деле испанский легко дается. Но все равно нужно серьезные усилия прикладывать, чтобы выучить его.

— Пока общаетесь на английском?

— В большей степени, да. Но уже пытаюсь что-то на испанском говорить.

«Шварц поздравил с голом, Личка — нет»

— Наконец-то все дождались вашего дебютного гола за «Реал Сосьедад». Отметили в команде?

— Все были рады! Я даже не ожидал такой реакции от ребят, честно говоря. Реально все подходили и поздравляли.

— Кто-то из руководства «Динамо», тренерский штаб отреагировали?

— Да, Дмитрий Александрович Гафин поздравлял, тренер (Марцел Личка) — нет, (бывший главный тренер «Динамо») Сандро Шварц поздравил, ребята и персонал из команды.

— Напрягала ситуация, что долго не получалось отметиться результативными действиями?

— Нет, потому что знал, что просто нужно работать и в какой-то момент это произойдет. Было же много моментов у меня, я просто ждал.

— Обращаете внимание на критику в СМИ, которая была связана, во-многом, с отсутствием результативности?

— Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании — нет. Критика меня не задевает.

— Чем для вас в первую очередь испанский футбол отличается от российского?

— Не хочется сравнивать. Просто когда меняешь команду, становится тяжело — язык, жизнь, все другое. Но тяжело только первое время, а сейчас всё в удовольствие. Сейчас я там кайфую.

«Нашел русских друзей»

— Как вам вообще Испания? Принял ли вас Сан-Себастьян?

— Я думаю, да, потому что легко там все давалось в плане жизни. Например, нашли знакомых русских ребят, подружились. Погода — кайф!

— Менталитет?

— Люди мне нравятся, все вежливые, добрые.

— В команде друзей уже завели?

— Прямо друзей нет. Но все очень хорошие ребята, когда угодно можем увидеться, время провести.

— Насколько отличается атмосфера на стадионах в Испании и России?

— До внедрения карты болельщика не сильно отличалась. Но после, конечно, небо и земля. Там люди живут футболом, на улице тебя любой взрослый человек может узнать, хотя думаешь, что он уже и не особо увлекается футболом. Каждый матч у нас — это 30−35 тысяч на стадионе. Большая разница.

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