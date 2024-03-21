«Я все делаю правильно, кайфую»: Захарян — о жизни в Испании и критике

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«Испанский дается легко»

— Каково вам вернуться в Россию? Скучали?



— Да нормально. Увидел родителей, друзей. Отличная встреча. Вот в сборную приехал.



— Валерий Карпин связывался с вами лично?



— Нет, лично вообще никто не связывался. Я увидел себя в списках и был рад этому. Ещё и забил перед сборами!



— Что для вас значит вызов в сборную?



— Значит, что я все правильно делаю, мне это воздалось вызовом и шансом поиграть за национальную команду.



— Чего ждете от матчей с Сербией и Парагваем?



— Хорошие соперники, классная проверка нас ждет. Сербы — это прекрасный уровень, ждем отличных матчей.



— Полностью адаптировались в «Реал Сосьедад»?



— В команде, думаю, да, уже хорошо, а вот язык ещё нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов.



— С репетиторами занимаетесь?



— Три раза в неделю по часу-полтора.



— Сложно?



— Да не, на самом деле испанский легко дается. Но все равно нужно серьезные усилия прикладывать, чтобы выучить его.



— Пока общаетесь на английском?



— В большей степени, да. Но уже пытаюсь что-то на испанском говорить.

«Шварц поздравил с голом, Личка — нет»

— Наконец-то все дождались вашего дебютного гола за «Реал Сосьедад». Отметили в команде?



— Все были рады! Я даже не ожидал такой реакции от ребят, честно говоря. Реально все подходили и поздравляли.



— Кто-то из руководства «Динамо», тренерский штаб отреагировали?



— Да, Дмитрий Александрович Гафин поздравлял, тренер (Марцел Личка) — нет, (бывший главный тренер «Динамо») Сандро Шварц поздравил, ребята и персонал из команды.



— Напрягала ситуация, что долго не получалось отметиться результативными действиями?



— Нет, потому что знал, что просто нужно работать и в какой-то момент это произойдет. Было же много моментов у меня, я просто ждал.



— Обращаете внимание на критику в СМИ, которая была связана, во-многом, с отсутствием результативности?



— Когда я нахожусь там, в Сан-Себастьяне, то абстрагируюсь от всех новостей, потому что не до этого мне. Там по-другому жизнь протекает, не как тут. Здесь я читал всякое, да, в Испании — нет. Критика меня не задевает.



— Чем для вас в первую очередь испанский футбол отличается от российского?



— Не хочется сравнивать. Просто когда меняешь команду, становится тяжело — язык, жизнь, все другое. Но тяжело только первое время, а сейчас всё в удовольствие. Сейчас я там кайфую.

«Нашел русских друзей»