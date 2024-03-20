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15:38 (мск), источник: ТАСС

В Испании проводят обыски в национальной федерации футбола и в доме Рубиалеса

Ожидается задержание семи человек.

Источник: Пресс-служба RFEF

МАДРИД, 20 марта. /ТАСС/. Гражданская гвардия начала обыски в Королевской федерации футбола Испании (RFEF) в рамках расследования, связанного с возможными нарушениями при заключении контрактов за последние пять лет. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее информации, стражи порядка обыскивают более десяти домов, в том числе дом бывшего главы RFEF Луиса Рубиалеса в Гранаде. Сам он находится сейчас в Доминиканской Республике.

Ожидается задержание семи человек. Расследование будет заведено в отношении еще пяти человек. Правоохранительные органы ведут дело, связанное с коррупцией и отмыванием средств.

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