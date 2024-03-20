В Испании проводят обыски в национальной федерации футбола и в доме Рубиалеса
Ожидается задержание семи человек.
Ожидается задержание семи человек.
МАДРИД, 20 марта. /ТАСС/. Гражданская гвардия начала обыски в Королевской федерации футбола Испании (RFEF) в рамках расследования, связанного с возможными нарушениями при заключении контрактов за последние пять лет. Об этом сообщила газета El Mundo.
По ее информации, стражи порядка обыскивают более десяти домов, в том числе дом бывшего главы RFEF Луиса Рубиалеса в Гранаде. Сам он находится сейчас в Доминиканской Республике.
Ожидается задержание семи человек. Расследование будет заведено в отношении еще пяти человек. Правоохранительные органы ведут дело, связанное с коррупцией и отмыванием средств.