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22:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Директор академии «Црвены Звезды» объяснил отставку Кержакова из сербского «Спартака»

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич в интервью «СЭ» объяснил, почему Александр Кержаков был уволен с поста главного тренера сербского «Спартака» (Суботица).

Спартак Сб
Директор академии «Црвены Звезды» объяснил отставку Кержакова из сербского «Спартака» | Источник: Спорт-Экспресс

— Не так давно свою работу в Сербии завершил Александр Кержаков. Почему его отправили в отставку?

— Очень тяжело тренировать в Сербии. Особенно в средних клубах. Потому что никто не будет ждать полгода результат. Если его нет за первые три-четыре тура, то тренера увольняют. Мы стараемся менять это. Многие клубы за полгода меняют по три-четыре тренера. Все хотят быстро подниматься в Лигу Европы. У Кержакова есть все качества. Он показал, что может работать на высоком уровне.

— Вы бы не хотели позвать Кержакова в академию «Црвены Звезды»?

— Конечно, такую легенду мы бы хотели видеть у нас в академии. Но не знаю, как бы он отреагировал на такое предложение. Сейчас вакансии заполнены в наших юношеских командах. Но если его это заинтересует, почему нет? Просто многие экс-футболисты, которые становятся тренерами, хотят сразу работать минимум с молодежными командами. Я всегда привожу в пример легенду «Реала» — Рауля. Он работает в академии. Почему не могут другие?

41-летний Кержаков был уволен из сербского «Спартака» в ноябре 2023 года. Также он работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

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