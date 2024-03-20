Директор академии «Црвены Звезды» объяснил отставку Кержакова из сербского «Спартака» | Источник: Спорт-Экспресс

— Не так давно свою работу в Сербии завершил Александр Кержаков. Почему его отправили в отставку?

— Очень тяжело тренировать в Сербии. Особенно в средних клубах. Потому что никто не будет ждать полгода результат. Если его нет за первые три-четыре тура, то тренера увольняют. Мы стараемся менять это. Многие клубы за полгода меняют по три-четыре тренера. Все хотят быстро подниматься в Лигу Европы. У Кержакова есть все качества. Он показал, что может работать на высоком уровне.

— Вы бы не хотели позвать Кержакова в академию «Црвены Звезды»?

— Конечно, такую легенду мы бы хотели видеть у нас в академии. Но не знаю, как бы он отреагировал на такое предложение. Сейчас вакансии заполнены в наших юношеских командах. Но если его это заинтересует, почему нет? Просто многие экс-футболисты, которые становятся тренерами, хотят сразу работать минимум с молодежными командами. Я всегда привожу в пример легенду «Реала» — Рауля. Он работает в академии. Почему не могут другие?