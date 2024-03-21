Оуэн: Я хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ, но «Манчестер Сити» — лучшая команда мира

«Мое сердце называет “Ливерпуль”. Я хочу, чтобы красные выиграли. Я думаю, это была бы невероятная история в последнем сезоне Юргена Клоппа. Но я считаю, что “Манчестер Сити” — лучшая команда в мире. Они доказали это», — приводит слова Оуэна Liverpool Echo.