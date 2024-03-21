Спортдиректор «Барселоны» Деку: Мы не разговаривали ни с Клоппом, ни с Артетой

«Решение пока не принято, мы в процессе. Конечно, мне нравится Луис Энрике, он топ-тренер. Как и Пеп Гвардиола, как и Юрген Клопп. Но эти специалисты недоступны. Точно так же, как Микель Артета, Андони Ираола и Сержиу Консейсау. Мы вообще не разговаривали с ними, и бессмысленно упоминать их. Пока что мы не общались ни с одним менеджером», — приводит слова Деку британское интернет-издание Daily Mail.