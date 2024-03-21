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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Спортдиректор «Барселоны» Деку: Мы не разговаривали ни с Клоппом, ни с Артетой

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что сине-гранатовые не предлагали главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и рулевому «Арсенала» Микелю Артете возглавить команду.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что наставник каталонцев Хави покинет клуб по завершении нынешнего сезона.

«Решение пока не принято, мы в процессе. Конечно, мне нравится Луис Энрике, он топ-тренер. Как и Пеп Гвардиола, как и Юрген Клопп. Но эти специалисты недоступны. Точно так же, как Микель Артета, Андони Ираола и Сержиу Консейсау. Мы вообще не разговаривали с ними, и бессмысленно упоминать их. Пока что мы не общались ни с одним менеджером», — приводит слова Деку британское интернет-издание Daily Mail.

На данный момент «Барселона» располагается на второй строчке Ла Лиги с 64 очками, набранными в 29 матчах.

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