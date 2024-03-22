Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Норвегия
Чехия
11
Футбол. Сборные
перерыв
Фарерские острова
Лихтенштейн
02
Футбол. Сборные
2-й тайм
Армения
Косово
01
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Шотландия
Футбол. Сборные
22:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Сборные
22:45
Венгрия
Турция
Футбол. Сборные
22:45
Албания
Чили
Футбол. Сборные
19:00
Азербайджан
Монголия
10
Футбол. Сборные
23:30
Испания
Колумбия
Футбол. Сборные
17:30
Северная Македония
Молдавия
11
Футбол. Сборные
16:00
Болгария
Танзания
10
Футбол. Сборные
23.03
Аргентина
Сальвадор
Все события
Футбол. Франция. Лига 1. Последние результаты
17.03
Монпелье
ПСЖ
26
17.03
Ренн
Марсель
20
17.03
Монако
Лорьян
22
17.03
Реймс
Метц
21
17.03
Клермон Фут
Гавр
21
17.03
Брест
Лилль
11
16.03
Ланс
Ницца
13
16.03
Нант
Страсбур
13
Футбол. Франция. Лига 1. Все результаты
20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе: мое будущее? Когда мне будет что объявить, я сделаю это как мужчина

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем.

Реал
ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
Источник: Reuters

«Я ещё ничего не объявлял о своём будущем, потому что мне нечего объявлять. Я всегда говорил, что, когда мне нужно будет что-то объявить, я сделаю это как мужчина», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что 25-летний футболист уже сообщил партнёрам по команде и тренерскому штабу о том, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона, когда у него завершится контракт. Также сообщалось, что Мбаппе уже заключил трудовое соглашение с мадридским «Реалом», рассчитанное до 2029 года. Кроме того, французский нападающий уже начал выбирать себе жильё в Мадриде.

 До Гретцки всего 49 шайб! Овечкин положил второй дубль подряд
«Я из Набокова состою!» Василий Уткин, каким вы его не знали
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь